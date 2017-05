Giro, gaffe di Pibernick: esulta sotto il traguardo, ma manca un giro

10 maggio 2017

Incredibile gaffe al Giro d'Italia per Luka Pibernik. Dopo una breve fuga, a Messina lo sloveno passa sotto lo striscione dell'arrivo e alza le braccia in segno di vittoria, ma alla fine della gara manca ancora un giro del circuito cittadino di 6,5 chilometri e la figuraccia va in onda in diretta tv. Appena superato il traguardo, il corridore del team Bahrain-Merida si è accorto dell'errore perché ha visto subito avvicinarsi il gruppo a tutta alle sue spalle.