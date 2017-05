Giro: Fraile "Giornata perfetta". Dumoulin "Mai avuto paura di perdere la rosa"

17 maggio 2017

"Gli attacchi di Amador o dei corridori dell'Astana non ci hanno spaventato - ha poi proseguito Dumoulin - Stavamo facendo il nostro ritmo, sapevamo che anche altre squadre avrebbero lavorato per non lasciare troppo spazio alla fuga. Non abbiamo mai avuto paura di perdere la maglia rosa. È stato un ottimo lavoro di squadra. Siamo veramente felici della gestione della tappa".