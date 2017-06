Giro, Dumoulin: "Bello se Nibali e Quintana perdono il podio"

25 maggio 2017

Parole pungenti, che aprono la bagarre per le ultime tre tappe. Dumoulin ha 31" su Quintana, 1'12" su Nibali e 1'36" su Pinot. All'orizzonte l'arrivo in salita di Piancavallo, la tappa col Monte Grappa ma anche la crono finale nella quale potrà guadagnare ulteriore terreno.



"Abbiamo messo in archivio un'altra bella giornata, sono contento di non aver perso tempo da Vincenzo e Nairo. Non ho capito la loro tattica, si sono concentrati su di me, mentre altri guadagnavano terreno. Non ho capito perché non hanno collaborato. Erano evidentemente d'accordo tra loro oggi, ma alla fine hanno perso quasi un minuto da uno come Pinot, che in una crono piatta come quella di domenica è più forte di loro. Per domani sono fiducioso, sarà ancora dura, ma io ho buonissime sensazioni. Oggi è andata bene, spero di avere altre due giornate buone. Il traguardo finale è sempre più vicino"