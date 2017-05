Giro d'Italia: Quintana "Nibali? Con alcuni simpatia, con altri meno"

15 maggio 2017

"Ci sono corridori che vanno meglio di me a cronometro, farò il possibile per conservare la maglia rosa anche se sarà difficile, perché uno come Dumoulin va forte a cronometro e lo ha dimostrato anche in passato". Nel giorno di riposo del Giro d'Italia Quintana si carica in vista della 10.a tappa da Foligno a Montefalco. "Nibali? Con alcuni c'è simpatia, con altri magari ce n'è meno. I rivali sono rivali, avversari, io cerco di sfidarli".