Giro d'Italia, l'Astana non sostituirà Scarponi: "Correrà con noi"

30 aprile 2017

Nessuno sostituirà Scarponi al Giro D'Italia. La decisione, presa dall'Astana, è stata annunciata dal team attraverso un comunicato: "Quanto accaduto a Michele è una vera tragedia che nessuno si sarebbe potuto aspettare - spiega Vinokourov , g.m. della squadra -. Si tratta di un vero lutto per l’intera squadra. Michele avrebbe dovuto essere il nostro capitano al Giro e, per questa ragione, abbiamo deciso di non sostituirlo e lasciare libero quello che avrebbe dovuto essere il suo numero di gara".

L'Astana correrà dunque con otto uomini: "Ogni giorno al Giro, così come in tutte le altre corse a cui prenderemo parte, Michele sarà con noi e cercheremo, con tutte le nostre forze, di onorare la sua memoria, dando battaglia sulla strada e sorridendo in ogni situazione, come lui ci ha sempre insegnato".



Il team di Vinokourov, inoltre, per tutta la durata del Giro porterà sull'ammiraglia la bici di Scarponi col numero 21: "Credo che questa possa essere una decisione giusta e rispettosa e confido nel fatto che sia gli organizzatori del Giro d’Italia, sia tutta la comunità del ciclismo internazionale comprendano il valore profondo di questa iniziativa".