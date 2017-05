Giro d'Italia, allenamenti e spiaggia nel giorno di riposo

8 maggio 2017

Giorno di riposo per i ciclisti del Giro d'Italia, che domenica sera hanno completato il trasferimento in aereo dalla Sardegna alla Sicilia. Un po' di relax, allenamenti e qualche momento in spiaggia, chi a Mondello chi a Cefalù. Il tutto alla vigilia della prima tappa del Giro che darà le prime indicazioni di classifica: l'arrivo sull'Etna garantisce spettacolo e metterà per la prima volta di fronte Nibali e Quintana in salita.

Our riders are enjoying the first rest day of #Giro100

Easy training ride in the morning in the sorroundings of Palermo @bettiniphoto pic.twitter.com/JEP3kJZlAK — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) 8 maggio 2017

#Giro100 Le nostre bici sono appena arrivate in Sicilia. Time for a bit of bike washing in Sicily #LoveMyWilier pic.twitter.com/A5jS3KO1bL — Wilier Selle Italia (@WilierSelleIta) 8 maggio 2017