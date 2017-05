Giro d'Italia: ecco la 13.esima tappa

19 maggio 2017

Dall'Emilia Romagna al Piemonte, passando per la Lombardia. La 13/a tappa del 100/o Giro d'Italia, in programma domani, sul tracciato che collega Reggio Emilia e Tortona (Alessandria), su una distanza di 167 chilometri, è un viaggio sulla strade di tutta la pianura Padana.



La frazione, per il suo percorso assolutamente piatto, rappresenta un'occasione da non perdere per i velocisti rimasti in gara (e non sono pochi). La carovana della corsa rosa, dopo avere attraversato tutta la Valle Padana, nel finale, dopo Casteggio, seguira' un tratto del tradizionale percorso toccato dalla classica Milano-Sanremo.



La partenza avverrà da piazzale Prampolini, a Reggio Emilia, alle 13,15; l'arrivo è previsto fra le 17 e le 17,30 (dipendera' dalla media), in corso Cavour, a Tortona. Dopo la partenza i corridori pedaleranno in direzione di Cavriago e, attraverso Montecchio Emilia, rientreranno nella Statale 9 della 'Via Emilia' che verrà percorsa fino a Piacenza.



Successivamente, fino all'arrivo, la carovana del Giro transiterà sull'ex Statale Padana inferiore e toccherà una serie di città che in passato hanno ospitato diverse tappe della gara a tappe, oltre al passaggio della Milano-Sanremo. Gli ultimi chilometri sono su strade rettilinee, intervallate da alcune rotatorie.



L'ultima curva, che si trova sempre su una rotatoria, è a circa 500 metri dal traguardo. Seguirà il rettilineo finale lungo 450 metri e largo 7,5 metri. Tortona ha ospitato una sola volta il Giro d'Italia: avvenne nel 1989 e quell'occasione trionfò il danese Jesper Skibby, molto popolare sulle strade italiane.