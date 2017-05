Giro d'Italia, 12ª tappa: sontuoso tris allo sprint di Gaviria

18 maggio 2017

Fernando Gaviria ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia. Il colombiano, in sella alla Quick-Step Floors, ha tagliato per primo il traguardo della Forlì-Reggio Emilia aggiudicandosi la volata finale e battendo l’azzurro Jakub Mareczko . Si tratta della terza vittoria in questo giro per Gaviria, dopo la Tortolì-Cagliari e la Pedara-Messina. Nessun cambiamento nella classifica della maglia rosa: Dumoulin resta in vetta.

Quarta volata, terza vittoria. Questi i numeri di Fernando Gaviria, che si aggiudica la dodicesima tappa del Giro d'Italia. Nella Forlì-Reggio Emilia, il colombiano della Quick-Step Floors ha staccato ancora tutti, tagliando per primo il traguardo per la terza volta dopo la Tortolì-Cagliari e la Pedara-Messina e togliendo all'Italia la possibilità di vincere la prima tappa battendo in volata Jakub Mareczko. L'azzurro, in sella al Team Wilier, non è riuscito ad anticipare Gaviria, portando a 12 il digiuno di vittorie da parte di un corridore di casa. Terzo Sam Bennett in una super volata che comprende anche Bauhaus, Richeze, Gibbons, Modolo, Greipel, Stuyven e Roberto Ferrari, giunto decimo.



Con questa vittoria, il 22enne allunga nella classifica a punti che vale la maglia ciclamino. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda la classifica della maglia rosa. Tom Dumoulin, della Sunweb, conserva la prima posizione per la terza tappa di fila. Invariati, quindi, i distacchi dall'olandese: Quintana è sempre a 2'23'', mentre Mollema conserva il terzo posto a 2'38''. Resta a 2'47'' anche Vincenzo Nibali, quinto. Venerdì si corre la 13a tappa, la Reggio Emilia-Tortona, caratterizzata da 167 km pianeggianti. Si tratta di una delle ultime possibilità per i velocisti, viste le numerose tappe di montagna che attenderanno i corridori nella seconda parte di questo centesimo Giro d'Italia.