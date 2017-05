Giro d'Italia, 11ª tappa: da Firenze a Bagno di Romagna

17 maggio 2017

Per il resto, il menu del giorno presenta tante salite. Si scaleranno quattro colli in sequenza, senza tratti intermedi in pianura: il Passo della Consuma (1.060 metri, dopo 31,8 km, Gpm di 2/a Categoria); il Passo della Calla (1.295 metri, dopo 64,2 km, Gpm di 3/a Categoria); il Passo del Carnaio (770 metri, dopo 102,4 km, Gpm di 3/a Categoria); il Monte Fumarolo (1.347 metri, dopo 135,8 km, Gpm di 2/a Categoria).



Al termine del Passo del Carnaio, la carovana passerà una prima volta da Bagno di Romagna, sulla linea d'arrivo, poi coprirà un anello di circa 52 chilometri che, dopo il Gpm del Monte Fumaiolo, quindi affronterà una lunga discesa fino all'arrivo. Gli ultimi chilometri non saranno solo in discesa, ma anche in falsopiano, a salire dai 3.500 metri all'arrivo, con una discesa veloce, diverse curve e tornanti. Breve passaggio nell'abitato di San Pietro in Bagno, ultima curva ai -5.900 metri e lungo rettilineo leggermente arcuato, ma largo 6 metri. Le salite che possono fare la differenza sono due su quattro: Passo del Carnaio, lunga 11,450 km, con un dislivello di 513 metri, una pendenza media del 4,5 per cento, massima dell'11; Monte Fumaiolo, la cui ascesa misura 23,100 km, ha un dislivello di 847 metri, una pendenza media del 3,7 per cento, massima del 12.



Due i traguardi volanti di giornata: al km 48,2 di Stia e al km 107,9 di San Pietro in Bagno, dove verranno assegnati 3", 2" e 1" di abbuoni. Il ritrovo di partenza è fissato in piazzale Michelangelo, a Firenze, il via alle 12,20; l'arrivo è in via Circonvallazione, a Bagno di Romagna; i corridori sono attesi fra le 17 e le 17,30. Per 29 volte Firenze è stata sede di tappa del Giro, l'ultima delle quali nel 2013 (vittoria del russo Maksim Belkov), Bagno di Romagna è all'esordio rosa.