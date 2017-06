Giro d'Italia, è festa Olanda: trionfa Tom Dumoulin

Nel giorno in cui le Ferrari tornano a dominare con la doppietta di Montecarlo, un altro tempio della velocità a quattro ruote si trasforma nel trampolino di partenza per un'impresa storica anche se in qualche misura annunciata. È Tom Dumoulin a vincere il Giro più importante, quello del Centenario, concluso con la cronometro partita dall'Autodromo di Monza e arrivata al Duomo di Milano.



Un successo storico e meritato per l'olandese, capace di ribaltare la classifica generale nei 29,3 chilometri contro il tempo. Una distanza coperta ad una media vertiginosa: solo il connazionale Jos Van Emdem (Lotto-Jumbo) è stato più veloce del ciclista di Maastricht, il primo olandese a trionfare nella corsa rosa. E' passato dall'inferno delle montagne, alcune dominate come ad Oropa, altre scalate stringendo i denti e lottando contro malanni intestinali.



La maglia rosa persa venerdì è rimasta sulle spalle di Nairo Quintana solo per due giorni: l'aver resistito a Piancavallo e ad Asiago ha consentito a Dumoulin di presentarsi alla cronometro finale con i galloni del favorito, nonostante i 53" di ritardo al via dal colombiano. Una mezz'ora di fuoco, nella torrida domenica di maggio che ha accompagnato il finale del Giro numero 100: non succedeva dal 2012, con arrivo a cronometro sempre al Duomo, che la maglia rosa cambiasse sull'ultimo traguardo. Dumoulin ha regolato i suoi rivali, mangiando loro secondi su secondi. Volando: un minuto e 24 secondi recuperati a Quintana, che ha chiuso così il Giro a 31" dall'olandese.



Bravissimo Nibali, che ha provato a scalzare Quintana dal secondo posto ma non ci è riuscito per soli 9". Non sono i distacchi del 1948 quando Fiorenzo Magni battè Ezio Cecchi nella generale per soli 11 secondi, o del '55 quando fu Coppi a perdere di 12" sempre da Magni. Ma Dumoulin ha dimostrato di essere il più completo e preparato: forte sul Blockhaus, dominante a Oropa, praticamente imbattibile a cronometro. E così, sul podio all'ombra del Duomo di Milano suona solo l'inno olandese. E ai tifosi italiani non resta che tributare l'ennesimo grande applauso a Vincenzo Nibali, unico azzurro a vincere una tappa e fiero nella sua rincorsa al podio finale: un terzo posto che vale tanto.