Giro 2017, 9a tappa: Quintana trionfa e va in rosa, Nibali attardato

14 maggio 2017

Nairo Quintana trionfa nella nona tappa, di 149 chilometri da Montenero di Bisaccia all'arrivo in salita del Blockhaus, ed è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Straordinaria prova di forza del colombiano della Movistar che vince in solitaria con un vantaggio di 24" sulla coppia composta da Thibaut Pinot e Tom Dumoulin. Vincenzo Nibali arriva al traguardo con un distacco di un minuto. Fuori dai giochi Geraint Thomas, coinvolto in una caduta.