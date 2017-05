Giro, 7ª tappa: si arriva tra i trulli di Alberobello

12 maggio 2017

Il ritrovo di partenza dei corridori è fissato in piazza Municipio, a Castrovillari, il via alla tappa verrà dato alle 12, dopo un trasferimento di 5 mila metri per raggiungere il chilometro zero. Dopo una breve discesa in partenza, i corridori andranno a tutta per 140 chilometri, lungo strade prevalentemente rettilinee, con brevi tratti impegnativi e articolati in corrispondenza dei centri cittadini. Breve salita in corrispondenza del Gpm di Bosco delle Pianelle, dopo 154,1 chilometri, a quota 457 metri (4/a Categoria).



L'ultima parte del percorso è molto impegnativa, per gli attraversamenti cittadini in serie con i consueti ostacoli come rotatorie, spartitraffico, isole pedonali, pavè e dossi. Gli ultimi 40 chilometri saranno ondulati e tendenti all'ascesa, con strade caratterizzate da svolte consecutive e parziali restringimenti di carreggiata. Dai -5 ai -1,5 chilometri si pedalerà prevalentemente in salita e poi ci sarà una breve discesa che si conclude a 700 metri dall'arrivo.



Nel finale leggeri cambi di direzione e una lieve pendenza; la linea del traguardo è posta in Largo Martellotta, alla fine di un rettilineo lungo 100 e largo 7,5 metri. La fine della corsa è prevista fra le 17 e le 17,30. Due i traguardi volanti di giornata: al km 138,7 di Massafra, al km 167,7 di Martina Franca, che assegnera' 3", 2" e 1" di abbuono. A Castrovillari il Giro è approdato due volte: nel 1975, vittoria del belga Roger De Vlaeminck; nel 1997, successo del russo Dimitri Konishev. Alberobello, invece, è all'esordio assoluto nell'albo d'oro della corsa rosa