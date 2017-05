Giro 2017, 7ª tappa: Gaviria beffato, Ewan fa festa al fotofinish

12 maggio 2017

La frazione, adatta ai velocisti, presenta pochissime asperità con un solo Gran Premio della Montagna di quarta categoria posizionato a 70 chilometri dal traguardo. La fuga di giornata, scattata subito dopo la partenza di Castrovillari, è composta da due corridori: Giuseppe Fonzi (Wilier- Selle Italia) e Dimitri Kozonchuk (Gazprom-RusVelo). Inizialmente era presente anche Simone Ponzi ma il corridore della CCC Sprandi ha abbandonato il tentativo per problemi meccanici. Il gruppo tiene a distanza di sicurezza gli attaccanti e la loro azione si conclude ai meno 17 dall'arrivo.



Arrivati nella splendida cornice di Alberobello, città dei Trulli dichiarata patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, le squadre dei velocisti iniziano a battagliare per conquistare le posizioni di testa. Ewan anticipa il lungo sprint, Gaviria rimonta ma chiude comunque secondo per una manciata di centimetri. Terzo Bennett. Per l'australiano della Orica-Scott si tratta del primo successo in carriera in un grande Giro. Rinviato, ancora una volta, l'appuntamento con la vittoria di un italiano. Jungels resta in maglia rosa con 6" di vantaggio su Geraint Thomas e 10" su tutti i migliori tra cui Vincenzo Nibali e Nairo Quintana. Domani (sabato 13 maggio) è in programma l'ottava tappa, di 189 chilometri da Molfetta a Peschici.