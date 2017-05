Giro 2017, 1a tappa: sorpresa Pöstlberger, sua la prima maglia rosa

5 maggio 2017

Regala spettacolo e un finale tutt'altro che scontato la prima tappa del Giro d'Italia 2017, il Giro del Centenario, scattato dalla Sardegna con la frazione che va da Alghero a Olbia di 206 km. La tappa è animata da una fuga di cinque uomini (nel finale rimasti in quattro) con Bialoblocki, Brutt, Teklehaimanot, Zhupa e Benedetti, italiano della Bora-Hansgrohe che si aggiudica i gran premi della montagna previsti e conquista la prima maglia azzurra riservata agli scalatori. I battistrada resistono fino ai -3 quando vengono ripresi dal gruppo spinto dalle squadre dei velocisti. Tutto fa quindi pensare a una volata di gruppo, magari un duello tra i favoriti Greipel e Gaviria, e invece un rallentamento per una curva a gomito a poco meno di 2 km dall'arrivo spezza il plotone e Lukas Pöstlberger si avvantaggia. Sembra un normale allungo in vista dello sprint invece l'austriaco della Bora-Hansgrohe prende circa 50 metri di vantaggio e taglia da solo il traguardo, godendosi addirittura la passerella degli ultimi metri prima che Ewan vinca la volata dei battuti davanti a Greipel e agli azzurri Nizzolo, Modolo e Sbaragli.



Pöstlberger, 25 anni, al debutto assoluto al Giro, è anche la prima maglia rosa di questa edizione (più la maglia ciclamino come primo della classifica a punti): un traguardo storico per il suo paese, l'Austria, che mai aveva vinto una frazione e nemmeno aveva conquistato la casacca di leader alla 'corsa rosa'. Domani, sabato, la seconda tappa: 221 km da Olbia a Tortolì con i gran premi della montagna di Nuoro e di Gemma Silana e il finale sulla costa, con l'incognita del vento.