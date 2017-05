Giro 2017, 13a tappa: poker Gaviria, Dumoulin controlla

19 maggio 2017

Dopo le insidie degli ultimi giorni, il Giro d'Italia 2017 si prende un piccolo respiro nella 13esima tappa, 167 km da Reggio Emilia a Tortona, una frazione interamente pianeggiante e senza sussulti. La giornata si apre con il ritiro di Geraint Thomas, il gallese del Team Sky che ha dovuto dire addio a causa dei postumi per la caduta sulle pendici del Blockhaus di domenica scorsa. In gara c'è una fuga di tre uomini, Brutt, Albanese e Mohoric: i battistrada vengono però tenuti sotto controllo dal gruppo e a circa 20 km dal traguardo vengono riassorbiti.



Da lì è un'alternanza tra le formazioni dei velocisti in testa al plotone per tenere l'andatura molto alta e prendere la migliore posizione in vista dello sprint. Grande lavoro lo fa la Bora-Hansgrohe per Sam Bennett, poi arrivano anche la Quick Step-Floors per Gaviria e la Wilier-Selle Italia per l'azzurrino Mareczko. La volata è spettacolare e complicata al tempo stesso: tra le varie sgomitate, Max Richeze, ultimo uomo per Gaviria, si accorge di non avere alle sue spalle il colombiano. Il vincitore di tre tappe fino a oggi è attardato, c'è addirittura un buco che lo separa dai primi 7. Gaviria vuole il poker: si lancia all'inseguimento e inizia una personale volata impressionante, tutta in rimonta. Si infila tra il compagno e la transenna e sul traguardo brucia Bennet, secondo. Dietro di lui Stuyven e Roberto Ferrari, quarto e migliore degli italiani; in top ten anche Sacha Modolo, settimo.



Nessuna variazione in classifica generale in una giornata tranquilla per i big: Tom Dumoulin conserva la maglia rosa e resta invariato il suo vantaggio su Quintana, Mollema, Pinot e Nibali. Domani, sabato, sarà tutta un'altra storia: 131 km da Castellania a Oropa con arrivo in salita al santuario.