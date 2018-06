Giro, Dumoulin: "Proverò a tenere la maglia rosa fino a Milano"

16 maggio 2017

Aveva già vestito la rosa nel 2015 e per sei giorni nel 2016, ora Tom Dumoulin è il nuovo leader per arrivare fino in fondo. "E' un giorno felice, ho preso tappa e maglia. Ma soprattutto ho messo da parte un bel vantaggio in vista delle montagne. Proverò a restare in rosa da qui fino alla fine". L'olandese ha sbaragliato tutti a cronometro, ma sulle montagne Quintana tornerà alla riscossa: "Vediamo, per ora non mi aspettavo di guadagnare così tanto".