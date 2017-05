Giro 100, la moglie ricorda Scarponi: "Mi manchi"

6 maggio 2017

Avrebbe dovuto essere uno dei grandi protagonisti, ma il destino atroce lo ha portato via a pochi giorni dal via del Giro del Centenario. Michele Scarponi è presente alla corsa rosa nel ricordo di colleghi e tifosi, ma soprattutto vive nel cuore di sua moglie. Anna Tommasi, rimasta vedova con due gemelli, affida a Instagram messaggi d'amore e struggenti. Come quello a corredo del video di saluto mandato in onda nel giorno della presentazione delle squadre. Avrebbe dovuto essere uno dei grandi protagonisti, ma il destino atroce lo ha portato via a pochi giorni dal via del Giro del Centenario. Michele Scarponi è presente alla corsa rosa nel ricordo di colleghi e tifosi, ma soprattutto vive nel cuore di sua moglie. Anna Tommasi, rimasta vedova con due gemelli, affida a Instagram messaggi d'amore e struggenti. "Le parole, i sentimenti , il mio cuore ... tutto ha la forma di te... #impossibiledadescrivere #mimanchi".