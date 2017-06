Giro 100, Dumoulin: "Incredibile, felicissimo"

28 maggio 2017

Un urlo, l'emozione sul volto e un bacio alla fidanzata. Questa è stata la reazione di Tom Dumoulin dopo la vittoria del Giro d'Italia: il primo olandese della storia a riuscirci. Il corridore del Team Sunweb poi è riuscito a pronunciare poche parole: "Sono incredulo per questa vittoria, non so cosa dire, è un sogno che si avvera per me. Quando mi hanno detto che avevo vinto non volevo crederci, è incredibile".