Ciclismo, il Giro prima inventa e poi cancella il premio per il miglior discesista

3 maggio 2017

Ha vinto il buonsenso. Alla fine gli organizzatori del Giro d'Italia hanno deciso di cancellare la speciale classifica che avrebbe dovuto premiare il miglior... discesista. Si trattava di dieci tratti del percorso, che dovevano assegnare un punteggio e un premio (per lo Stelvio, ad esempio, erano previsti 500 euro) a chi sarebbe risultato il più veloce. Alla fine c'erano anche 5mila euro per chi sommava più punti. La rivolta dei corridori, però, ha portato al dietrofront.

Inevitabile si era scatenata la bufera, con l'ambiente ancora scosso dall'incidente mortale di Scarponi. Troppa l'indignazione per una classifica che andava a premiare chi rischiava di più. Anche perché la storia ha insegnato che proprio in discesa si corrono i maggiori rischi. Anche mortali, purtroppo.

IL DIRETTORE: "NOI MAL INTERPRETATI"

"Mi dispiace che sia venuto fuori questo tipo di polemica, nelle nostre intenzioni volevamo soddisfare una delle richieste dei tifosi, che chiedono di conoscere l'abilità dei discesisti migliori. Ma non c'era nessuno stimolo e nessuna voglia di istigare al rischio. La volontà del Giro - ha spiegato il direttore Mauro Vegni - è quella di garantire al massimo la sicurezza. Questo viene prima di tutto e se c'è anche un corridore che non sente di essere garantito al cento per cento questo per noi diventa prioritario. E' stata mal interpretata la nostra voglia di aprirci alla tecnologia e alle richieste degli appassionati. Siamo pronti a ritirare il premio proprio per fugare ogni minimo dubbio sulla nostra buona volontà. Non ci sarà quindi nessuna classifica ma registreremo i tempi nei tratti che avevamo selezionato, senza divulgarli. Perché crediamo che la strada che avevamo scelto sia giusta".