Germania-Italia, il Belpaese scende in piazza Maxischermi anche a Roma, Milano e Torino

1 luglio 2016

Sale l'attesa per Germania-Italia in programma sabato sera alle 21 a Bordeaux e che vale l'accesso alle semifinali di Euro 2016. Per radunare le migliaia di tifosi, nelle principali città italiane (ma non solo) verranno allestiti diversi maxischermi: 8 a Milano, due a Firenze, uno a Torino e a Bari, mentre a Roma sarà possibile trovarli un po' in tutti i quartieri e anche nei centri commerciali.

MILANO I tifosi degli Azzurri potranno seguire la partita dei quarti di finale su otto maxischermi dislocati in diversi punti della città: piazza Gae Aulenti, Fabbrica del Vapore, Base, Circolo Magnolia (Idroscalo), Carroponte (Sesto San Giovanni), Arexpo, mare culturale urbano (via Gabetti) e Mercati Generali (all'interno del Market Sound in corso in questi giorni).

ROMA Anche i tifosi azzurri della Capitale hanno diverse opzioni per seguire il match contro la Germania. A Villa Ada, magica cornice di una delle ville più belle della città, si potrà seguire l’incontro calcistico più atteso della stagione. Per chi vive in zona Trastevere può andare in Piazza San Cosimato. Saranno allestiti maxischermi anche al Gazometro e all'Ex Dogana. I maggiori centri commerciali hanno previsto degli orari di apertura straordinari e soprattutto hanno posizionato maxischermi all'interno.

TORINO Per il big match di domani sera il Comune sta infatti allestendo un maxi-schermo in piazza Vittorio. L'appuntamento, per chi vuole assistere alla partita, è a partire dalle ore 20.

FIRENZE A Firenze invece è stato posticipato il concerto di Max Pezzali alla Visarno Arena previsto inizialmente per le 21. L’ex cantante degli 883 si esibirà al termine del match che sarà così trasmesso sui maxischermi presenti all'interno dell’Arena. Altro spazio dove sarà possibile seguire la gara nel capoluogo toscano è il Mercato Centrale.