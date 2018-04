Formula E, la programmazione dell'E-Prix di Roma su Italia 1 e Italia 2 dalle 10.15

12 aprile 2018

Accelera il conto alla rovescia verso l'E-Prix di Roma di Formula E: sabato 14 aprile i bolidi elettrici scaricheranno tutta la loro energia tra le vie dell'EUR in uno scenario irripetibile che mescolerà la storia della Città Eterna alle più innovative tecnologie. Mediaset, che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva in chiaro della Formula E per questa e per le prossime due stagioni (con un’opzione sulle successive tre) per l'occasione ha preparato un vero e proprio E-Day: oltre 5 ore complessive distribuite su Italia 1 HD, Mediaset Italia 2, in totale mobilità grazie allo streaming gratuito su smartphone e tablet di Sportmediaset.it (sito e app) e in HD anche sul satellite attraverso la piattaforma TivùSat.