Zoff: "Questa Germania non ha difetti. Ma quando vede Italia..."

Doti allora tanto più dimostrate ieri a Parigi contro la Spagna.

"Una partita quasi perfetta, non abbiamo concesso nulla agli spagnoli. Ma la cosa in realtà non mi sorprende né mi impressiona. Conte è un tecnico di personalità e carisma, sa di calcio come pochi altri, ha in mano la squadra e ha uomini capaci di andare oltre le proprie capacità per lui e per la maglia".

Ecco, di nuovo c'è forse questo orgoglio nazionale che sta coinvolgendo sempre più anche i tifosi azzurri. Il richiamo alla maglia fatto dal nostro ct sta insomma funzionando-

"È probabile - ha continuato Zoff - ma orgoglio e attaccamento non sono mai mancati. E più vai avanti nel torneo...".

Già, i quarti di finale sabato a Bordeaux. C'è la Germania. Ci sono i campioni del mondo. Servirà uno sforzo titanico?

"La Spagna qualche crepa l'aveva evidenziata, i tedeschi no. È uno scoglio importante".

Ma sentiranno la pressione di una tradizione negativa?

"Spero in effetti che sia sempre la solita Germania che quando c'è in palio qualcosa affronta l'Italia e poi... sappiamo come finisce. Loro, in realtà, sono forti sotto tutti i punti di vista ma l'Italia che ha battuto la Spagna non deve temere nessuno".

Sfida nella sfida quella tra Buffon e Neuer. Anche ieri il capitano azzurro è stato superlativo.

"Alla sua età fa cose straordinarie, come la parata su Piquè. Dà sicurezza a tutta la squadra. Chi è più forte tra i due? Sono entrambi grandissimi, difficile fare paragoni". Ma certe parate...