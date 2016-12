Treno guasto nel Tunnel della Manica, tifosi del Galles bloccati a Folkestone

1 luglio 2016

Centinaia di tifosi gallesi non riusciranno a raggiungere Lille per assistere allo storico quarto di finale di Euro 2016 che vede il Galles affrontare il Belgio . Un incidente occorso nella notte nel Tunnel della Manica a un treno proveniente dalla Francia ha causato grandi ritardi, bloccando la trasferta di numerosi supporters. Nessun ferito, solo tantissimi tifosi gallesi bloccati a Folkestone sulla costa inglese della Manica .

Le han provate tutte i tifosi del Galles, ma ci sarà ben poco da fare visto che a poche ore dal match un buon numero è ancora bloccato a Folkestone, cittadina inglese dove sbuca il Tunnel della Manica. Impossibilitati a proseguire il viaggio verso Lille, alcuni di loro hanno chiamato la Uefa per un disperato tentativo di posticipare l'inizio della partita, ma senza successo.



Il grande ritardo è dovuto a un guasto tecnico che ha colpito un treno proveniente dalla Francia nella serata di giovedì costringendo più di 350 persone all'evacuazione e messa in sicurezza. Con il mezzo bloccato nel tunnel, tutti i trasferimenti da e per la Francia hanno subito forti ritardi, per buona pace della partita di Euro 2016.