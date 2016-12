Spagna, Piqué nella bufera per un dito medio durante l'inno

21 giugno 2016

Gerard Piqué nella bufera sui social network. Il motivo? Un dito medio alzato dal difensore del Barcellona mentre suonava l'inno spagnolo prima della sfida di Euro 2016 contro la Croazia, interpretato come un gesto pro indipendenza della Catalogna. 'Marca' definisce l'accusa "incredibile", l'argentino 'Diario Olè' non ha dubbi sulla volontarietà. E il diretto interessato replica su Twitter: "Stavo incrociando le dita. Facciamo polemica dove non c'è".