Spagna, Juanfran e l'incubo rigori: "Spero non servano"

23 giugno 2016

No, i rigori proprio no. Potrebbe dirlo l'Italia, che con la Spagna, dal dischetto, ci ha perso proprio agli Europei nel 2008, di fatto dando il là all'egemonia spagnola sul calcio mondiale. Ma a dire no ad un epilogo dagli 11 metri stavolta è un iberico: si tratta di Juanfran, il terzino dell'Atletico protagonista del rigore fallito in finale di Champions: "No, spero non servano, proveremo a vincere prima".