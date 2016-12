Spagna, Busquets: "Idee chiare per battere l'Italia"

24 giugno 2016

"Sappiamo che si parla ancora molto della sconfitta con la Croazia - ha continuato il mediano spagnolo -, ma ottimismo o pessimismo non servono, occorre realismo. A prescindere dai nostri avversari dobbiamo credere in un'idea di gioco e cambiarla adesso non avrebbe senso. Poi sappiamo che l 'Italia gioca un calcio che è quasi unico in Europa, un modello difficile da contrastare o da superare. Per questo dovremo dare il meglio e fare tanta, tanta attenzione"".

NOLITO: "CON L'ITALIA DIPENDE DA NOI"

"Siamo sereni, l'esito della partita contro l'Italia di lunedi' prossimo dipende da noi. Dobbiamo rispettare ogni avversario, ma avere paura di nessuno". Lo ha detto Manuel Agudo Duran, meglio conosciuto come Nolito, attaccante della Spagna e partner di Morata, parlando del confronto con l'Italia, valido per gli ottavi dell'Europeo 2016. A proposito delle critiche ricevute da alcuni componenti la difesa della 'Roja', come David De Gea o Sergio Ramos, l'attaccante del Celta Vigo ha ammesso che, "quando vinciamo, vinciamo tutti; quando perdiamo, perdiamo tutti. Siamo gli unici che possiamo cambiare il destino delle cose...".

"Il mio futuro? Vedremo cosa succede - ha aggiunto -. Non ho firmato con il Manchester City e non ho parlato con Guardiola". "Le parole di Pedrito? Forse sono state fraintese", ha concluso, commentando e dichiarazioni polemiche dell'attaccante del Chelsea ed ex del Barcellona, che si e' lamentato per lo scarso impiego nella Nazionale guidata dal ct Vicente Del Bosque.