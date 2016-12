Scontri a Marsiglia: sediata in testa a un tifoso

11 giugno 2016

Follia a Marsiglia tra i tifosi prima Inghilterra-Russia. Mentre un inglese lotta tra la vita e la morte in ospedale, sul web stanno arrivando le prime immagini di un pomeriggio drammatico nella zona del Porto Vecchio. In particolare quelle di un tifoso che colpisce in testa, con una sedia, un altro supporter facendolo stramazzare al suolo. Una vera e propria guerriglia sedata solo con l'intervento della polizia francese con i lacrimogeni.