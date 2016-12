Portogallo, in campo c'è un intruso: selfie con CR7

6 luglio 2016

Selfie che rischia di costare piuttosto caro alla federazione lusitana, già multata per lo stesso motivo dalla Uefa dopo la partita contro l'Austria, quando un tifoso aveva fatto invasione di campo per avere uno scatto in compagnia di Ronaldo e il portoghese gliel'aveva concesso allontanando gli steward accorsi per scortare fuori il ragazzo.