Pellè: "Chiedo scusa a tutti, volevo costringere Neuer a rimanere fermo" L'attaccante dopo il rigore fallito: "Non volevo provocare Neuer, lui non se n'è nemmeno accorto"

3 luglio 2016

"Il mio europeo resta positivo? Non me ne frega niente, sono triste e chiedo scusa agli italiani". Il giorno dopo di Graziano Pellè risponde così all'Ansa sul bilancio a Euro 2016. "Se avessi segnato sarei diventato un fenomeno, così invece.. Mi dispiace per tutti, ma non si dica che volevo provocare Neuer: lui neanche se n'è accorto, semplicemente facendo il gesto dello 'scavetto' lo volevo costringere a rimanere fermo. Non sono uno sbruffone".

"A fine partita - prosegue Pellè - Neuer è venuto anche a farmi i complimenti. Nessuno dica che volevo fare lo sbruffone. Certo, mi dispiace davvero tanto per quello che è successo: e pensare che in allenamento sia io che Zaza la mettiamo sempre dentro la palla. Il fatto è che a Bordeaux ho provato ad allargare il tiro, diciamo che ho allargato troppo". L'attaccante spiega poi il meccanismo di selezione dei rigoristi: "La lista l'ha fatta Conte e più o meno era quella. Poi ognuno diceva se se la sentiva di tirare. E io purtroppo me la sentivo molto...".

PELLÈ E QUEI CUCCHIAI RUSCITI Pellé ha pensato al cucchiaio perché nella sua carriera, in tre occasioni, aveva tirato e segnato così dal dischetto. La prima volta al Mondiale Under 20 del 2005, contro il Marocco: gol. La replica nel 2007, sempre in maglia azzurra, con l'Under 21: agli Europei, contro il Portogallo, Pellè "scavò" il rigore, segnando. Un gesto ripetuto, con esito positivo, anche nel 2012, con la maglia del Feyenoord. A farne le spese l'Heerenveen.