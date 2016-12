Ok Conte: a Saint Denis sarà muro azzurro

20 giugno 2016

Per la gara degli ottavi di finale del 27 giugno l'Italia ha deciso di rispondera all'appello di Antonio Conte. Il ct, al termine della sfida contro la Svezia, aveva chiesto a tutti di indossare l'azzurro per riempire lo stadio dei nostri colori e settimana prossima sarà accontentato. Chi affronteremo non è ancora sicuro, ma di certo ci saranno quasi 20mila tifosi allo Stade De France di Saint Denis per far sì che non solo il cielo sia azzurro.