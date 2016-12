Nazionale, Tavecchio: "Conte ha dimostrato quanto è bravo"

14 giugno 2016

Arrivano i complimenti di Carlo Tavecchio, presidente della Figc , per l' Italia e Antonio Conte . "Partita preparata bene, in un momento in cui pochi credevano nella nostra squadra e c'erano perplessità. Ha presentato uno schieramento all'inizio poco capito, ma che ha dato i risultati migliori. Conte ha dimostrato quanto capisca i giovani e come sa metterli assieme. Siamo già tutti sul campo in vista della Svezia" , le sue parole a Radio Anch'io lo Sport.

Per poi continuare: "Se vinciamo facciamo en plein e passiamo turno". A tenere banco c'è sempre la questione legata a Marcello Lippi: "Il figlio fa il procuratore, ma non è un problema nostro. La questione è stata affidata ai saggi federali che ci diranno se è possibile superare questo ostacolo normativo. Quando si decise di creare l'area tecnica si pensò subito a un tecnico competente, di grande livello e all'altezza per quel compito. La scelta cadde su Lippi. Onestamente tanti problemi sono sorti dopo, così ho ritenuto di passare alla magistratura sportiva l'esame della questione. Se abbiamo un'alternativa a Lippi? Sono abituato a risolvere un problema per volta. Di sicuro so vorrei creare un'area tecnica competente, dove ci sia una specie di cantera con i nostri allenatori e i ragazzi dai 15 anni in poi".