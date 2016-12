Nazionale, i 23 convocati: scegliete la vostra Italia

30 maggio 2016

Poco più di 24 ore e poi sapremo chi saranno i 23 prescelti: Antonio Conte infatti svelerà martedì alle 20.35, in diretta tv, la lista definitiva dei convocati azzurri per gli Europei. Saranno sette i tagli che il ct della Nazionale dovrà effettuare rispetto ai 30 che in questi giorni si sono radunati a Coverciano. L'amichevole con la Scozia ha dato gli ultimi indizi al ct per scegliere, ma sulle decisioni finali peseranno anche le condizioni fisiche: Montolivo, ad esempio, sembra praticamente fuori dopo l'ennesimo problema muscolare.