Lilla, tetto dello stadio chiuso: Russia-Slovacchia si è giocata indoor

La Uefa aveva già optato per questa scelta a Euro 2012 nel match inaugurale di Varsavia tra Polonia e Grecia per paura che il maltempo rovinasse la cerimonia. La partita allora finì uno pari, con il tecnico polacco Smuda che definiti la partita "una sauna" proprio a causa dell'alto tasso di umidità derivato dalla chiusura del tetto retraibile. Ovviamente anche gli Azzurri corrono lo stesso rischio.

The roof will be closed at the Stade Pierre Mauroy, due to heavy rain over the last few days. #RUSSVK #EURO2016 pic.twitter.com/AitDcggQKs