Lapo Elkann vola con gli Azzurri: “Tutti facciamo il tifo per l’Italia di Conte”

Lapo Elkann vola con gli Azzurri. La presentazione del Bombardier Learjet31 “Nel blu dipinto di blu”, l’aereo customizzato da Garage Italia Customs per Avionord, è stata anche l’occasione per parlare della Nazionale di Conte: “Come vedete è tutto azzurro, speriamo sia di buon auspicio…”, ha detto a Sportmediaset.it. Sempre sorridente, come lo smile presente sulle due ali, Lapo fa il tifo per l’Italia: “Mi auguro di vedere i ragazzi sorridere. Tutti facciamo il tifo per Conte, tifiamo per il nostro Paese e vogliamo vincere”.



Ora nei quarti dell’Europeo c’è la sfida con la Germania: “Una squadra fortissima e infatti sono i campioni del mondo. Sono pure tosti fisicamente e non sarà una partita facile”. Poi la ricetta per battere i tedeschi: “Bisogna stare uniti, compatti, determinati e agguerriti fino alla fine senza mai mollare”.