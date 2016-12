La Francia spaventa la Germania. Evra: "Per fortuna non affrontiamo l'Italia"

4 luglio 2016

"Quasi perfetti", titola l'Equipe. E quel quasi spaventa, non poco, il popolo francese. Se da un lato la vittoria sull'Islanda ha messo in mostra per l'ennesima volta tutto il potenziale offensivo dei galletti, ecco che i due gol presi hanno evidenziato la fragilità difensiva della formazione di Deschamps. Davanti appunto la Francia vola: 5 gol, tre giocatori in testa alla classifica marcatori (Griezmann 4, Giroud e Payet 3). Miglior attacco del torneo, ma anche una difesa che fa acqua: 4 reti subite, la Germania ne ha subito uno solo, quello di Bonucci, su rigore.



Deschamps contro l'Islanda ha fatto debuttare Umtiti al posto dello squalificato Rami: il neo-acquisto del Barcellona è stato bocciato senza appello dai quotidiani francesi, che gli hanno rifilato un 4. Come sempre non convincente nemmeno Koscielny. Contro la Germania la squadra tornerà al completo (mancava anche Kanté, fondamentale per il filtro a centrocampo), ma in generale il ritorno di Rami non tranquillizza. Nel finale è sceso in campo Mangala, ma difficilmente Deschamps lo schiererà.