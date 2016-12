L'Italia torna in campo: De Rossi a parte, Candreva non recupera

Il giorno dopo la dolce vittoria contro la Spagna gli Azzurri sono tornati in campo a Montpellier. Una seduta a due velocità, con due grandi assenti. Il primo è Candreva: il problema all'adduttore destro non è risolto, anzi. È probabile che il guaio muscolare si configuri come stiramento: ciò significa che Candreva non ci sarà contro la Germania. Non è sceso in campo nemmeno Daniele De Rossi, uscito dopo pochi minuti del secondo tempo per una botta rimediata alla coscia della gamba sinistra. Le sue condizioni sono da valutare, in giornata si saprà di più circa le condizioni del centrocampista. Il suo recupero è fondamentale, visto che con la Germania mancherà Thiago Motta, squalificato.