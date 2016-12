L'Italia di Conte è pronta: l'attesa degli azzurri

13 giugno 2016

LA GIORNATA IN DIRETTA

MORTO D'INFARTO UN TIFOSO BELGA

Un tifoso belga è morto d'infarto mentre si recava in pullman a Lione per assistere stasera al match con l'Italia degli europei di calcio. Lo apprende l'Ansa in ambienti Uefa. L'uomo, 71 anni, era su un pullman con una cinquantina di sostenitori della squadra di Wilmots



MALAGÒ: "L'ITALIA SI ESALTA DAVANTI ALLE DIFFICOLTÀ"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della partita di questa sera dalla sede di casa azzurri: "Felice di esserci. C'è l'entusiasmo per una squadra che magari non ha i favori del pronostico ma gli italiani in tutte le discipline, non solo nel calcio, davanti alle difficoltà si esaltano. Mi piace l'Italia di Conte per lo spirito che si preannuncia. Poi la palla è rotonda e può succedere di tutto. Le premesse sono quelle di cucinare un piatto al meglio tenendo conto della realtà. Un pronostico? Mi sembra una sfida fra il loro attacco e la nostra difesa, può succedere di tutto".



AL MATTINO: VIDEO E LAVORO LEGGERO

Una ultima seduta video e una piccola rifinitura per l'Italia questa mattina a Lione. Gli Azzurri di Conte esordiscono questa sera allo Stade de Lione contro il Belgio, una delle favorite per la vittoria finale di Euro 2016. Il ct Conte ha prima 'catechizzato' i giocatori davanti al video, poi un leggero allenamento effettuato su uno dei campi alle porte di Lione.



ATTESA PIOGGIA STASERA A LIONE

Stando al meteo, è attesa pioggia anche intensa questa sera al momento del fischio d'inizio di Italia-Belgio.



DIVIETO DI VENDITA DEGLI ALCOLICI

Scatta il divieto di vendita di alcol per questa sera a Lione, in occasione del match di esordio dell'Italia. Il Prefetto della città francese, Michel Delpuech, ha disposto il divieto di vendita di alcol da asporto. Il governo ha infatti autorizzato i prefetti a prendere misure drastiche per contrastare la violenza degli hooligan.



FAIR PLAY FRA LE DUE TIFOSERIE

Nessuna tensione e grande fair play tra le tifoserie di Belgio e Italia in attesa della sfida di questa sera. Le strade di Lione si sono colorate di azzurro, giallo, nero e rosso, i colori delle due nazionali che alle 21 scenderanno in campo nello stadio del Parc Olympique Lionnays, di recente costruzione, alla periferia della città. C'è grande attesa e fermento, ma finora le due tifoserie hanno quasi dato vita a un gemellaggio.