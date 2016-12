L'appello di Hodgson e Rooney ai tifosi inglesi

13 giugno 2016

"Abbiamo lavorato duramente per arrivare qui e vogliamo rimanerci - ha detto Hodgson - Sono molto preoccupato ovviamente per la minaccia che ora pende su di noi e per le sanzioni che potrebbero essere imposte alla squadra inglese. Sto facendo appello quindi a tutti i nostri tifosi. Apprezziamo il vostro sostegno alle partite. Vi rivolgo un appello a rimanere fuori dai guai, a cercare di garantire che le minacce non vengano attuate". Il capitano inglese Rooney consiglia poi ai suoi tifosi di non mettersi in viaggio senza il biglietto per la partita: "Per favore, se non avete un biglietto, non venite qui. State attenti, siate ragionevoli e continuate a sostenerci con il vostro grande supporto".