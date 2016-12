L'anno perfetto di Ronaldo, super campione d'Europa

10 luglio 2016

Non gli è nemmeno servito giocare. Nemmeno decidere dal campo il match di Parigi, perché Ronaldo c'è stato anche senza esserci. Ovunque, in tutto l'Europeo, da leader più ancora che da bomber o fuoriclasse. Oppure da fuoriclasse proprio perché tremendamente leader. Lo è stato quando c'era da alzare la voce con chi non voleva tirare i rigori contro la Polonia agli ottavi. Lo è stato questa sera, da bordo campo, urlando e sbraitando e incitando tutti i compagni. Uno a uno.



E allora è giusto che Ronaldo abbia alzato la coppa al cielo, perché è giusto che un giocatore come lui, nonostante una Nazionale di "secondo" piano, sia riuscito a vincere qualcosa con il suo Paese e per il suo Paese. Non importa se il Portogallo non ha esaltato, se non è stata forse sul campo la più bella e la più forte di tutti. Importa che abbia vinto, in casa della strafavorita Francia, nello stadio di chi si sentiva vincitore prima ancora di aver vinto. Perciò obrigado, Ronaldo. Tutta l'Europa è ai tuoi piedi. Dopo la Champions e, adesso, gli Europei, non resta che far spazio al Pallone d'Oro numero quattro.