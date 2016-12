Italia, via alla missione per Euro 2016

8 giugno 2016

Dopo amichevoli e (tanti) allenamenti, parte finalmente l'avventura azzurra verso Euro 2016. Con un volo charter partito alle 21.21 dall'aeroporto di Malpensa, Conte e i suoi ragazzi hanno raggiunto Montpellier, sede del ritiro azzurro. All'arrivo allo scalo milanese, tanti i giornalisti che hanno voluto strappare una battuta a Buffon e compagni prima che si imbarcassero per la città francese. Ad attendere il volo, un bus tutto azzurro che caricherà sotto bordo giocatori e staff per portarli all'Hotel Marriot Courtyard. Presenti in aeroporto anche un gruppetto di tifosi colorati, arrivati con la speranza di salutare Buffon e compagni.