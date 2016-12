Italia, ultimo allenamento prima del Belgio: Eder e Darmian titolari

L'ultima seduta di allenamento a Montpellier prima della partenza degli azzurri per Lione è iniziata con circa un'ora di ritardo. Antonio Conte ha tenuto a lungo la squadra negli spogliatoi: lunga seduta video per studiare con attenzione il Belgio, che l'Italia affronterà lunedì sera alle 21 al Parc Olympique lyonnais. Alle 11.30 l'ingresso in campo per l'allenamento sotto gli occhi di Conte e del presidente federale Tavecchio, che nell'attesa dei giocatori si era divertito con qualche palleggio e un tiro in porta, fermato dal palo. Il decollo per Lione è previsto per le 18. Stasera conferenza stampa di Conte e Buffon e poi rapido sopralluogo sul terreno di gioco