Italia, ultimo allenamento a Montpellier: contro la Svezia Conte ne cambia solo uno

Ultimo allenamento per l'Italia di Conte al centro sportivo Bernard Gasset di Montpellier prima del trasferimento a Tolosa, sede della sfida di venerdì pomeriggio alle 15 contro la Svezia di Ibrahimovic. Poche le incognite nella testa del ct azzurro, vista la bella prestazione offerta all'esordio contro il Belgio. Se cambiamenti ci saranno saranno limitati a uno soltanto e riguardera il centrocampo. Sull'out sinistro potrebbe esserci un avvicendamento: Darmian in panchina e al suo posto Florenzi è favorito su De Sciglio. Verso la conferma la coppia d'attacco Eder-Pellè, con quest'ultimo completamente recuperato. Difesa blindata. In sostanza dieci-undicesimi della squadra che ha battuto 2-0 il Belgio saranno confermati.