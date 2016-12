Italia-Svezia, l'avvicinamento e le formazioni ufficiali LIVE

E' countdown per l'Italia di Antonio Conte, che alle 15 scenderà in campo contro la Svezia per la seconda giornata del gruppo E di Euro 2016. A Tolosa per gli azzurri leggero risveglio atletico effettuato nell'hotel Pullman, poi lunga sessione video per un ripasso degli schemi. Intorno alle 11.30 pranzo poi alle 13.15 via in pullman allo stadio Municipal, che dista una decina di chilometri. Quella contro Ibra e compagni sarà un'Italia molto simile a quella che ha battuto il Belgio all'esordio con un unico cambio: Florenzi sull'out sinistro di centrocampo al posto di Darmian. In attacco confermata la coppia Eder-Pellè.