Italia, Pellè salta l'allenamento per accertamenti a dito e piede

14 giugno 2016

Rientrata nel ritiro di Montepllier dopo lo straordinario esordio contro il Belgio , l' Italia si è risvegliata senza Graziano Pellè in campo nella seduta defaticante. L'attaccante ha lasciato il campo di allenamento degli Azzurri insieme al medico della Nazionale Castellacci per degli accertamenti al mignolo della mano sinistra. Esclusa qualsiasi complicazione al piede sinistro (solo una botta), Pellè dovrebbe giocare regolarmente contro la Svezia.

Antonio Conte ha diviso la squadra in due gruppi: da una parte i titolari che hanno sostenuto un lavoro di scarico, dall'altro i panchinari e i giocatori subentrati. Nel pomeriggio non è previsto nessun allenamento, poi mercoledì mattina si riprenderà in vista dell'impegno di venerdì contro la squadra di Ibrahimovic.