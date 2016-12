Italia, Pellè posta foto con Parolo: ricoperto di insulti

4 luglio 2016

Non c'è proprio pace per Graziano Pellè. L'attaccante dell'Italia è finito nuovamente nel mirino dei tifosi per aver postato sui suoi profili social una foto scherzosa che lo ritraeva insieme al compagno Marco Parolo nell'atto di fare una linguaccia. "Il mio GRANDE compagno di stanza 109 ... Mi mancherai!!! A presto" il post di Pellè, ricoperto di insulti di ogni genere (molti dei quali irripetibili).