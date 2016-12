Italia, orgoglio e dignità calcistica dietro le lacrime

Ma se la Spagna aveva denunciato qualche punto debole, qualche crepa in un impianto ormai datato, la Germania no: la Germania ha tutto, ha fisicità, tecnica, organizzazione. E una qualità immensa. Eppure questa Italia, decimata a centrocampo, l'ha imbrigliata e spaventata. Ognuno col suo stile ma nessuno superiore all'avversario.



Sul crinale dei rigori la lacrime hanno poi preso il sapore amaro della sconfitta dopo aver assaporato il dolce dell'ennesima beffa rifilata ai tedeschi. Così purtroppo non è stato. Ora qualcuno lascerà, qualcun altro invece si è rilanciato, con Ventura arriveranno certamente volti nuovi: ma l'Italia, uscita con le ossa rotte dalla debacle brasiliana, sa di aver riconquistato la sua piena dignità calcistica. Lo deve a uomini come Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, l'anima forte di questo gruppo, così come ai vari Parolo, Giaccherini, Florenzi, Eder o Pellè. Lo deve in realtà a tutti i 23, nessuno escluso, di questa spedizione francese che ci ha restituito giocatori di grandissima prospettiva che si erano smarriti come De Sciglio o campioni troppo presto dati sul viale del tramonto come De Rossi.



Ma quella piena dignità calcistica di cui oggi la Nazionale si è riappropriata ce l'ha restituita innanzitutto Antonio Conte, capace di far innamorare nuovamente della maglia azzurra un Paese di per sé sempre molto scettico. Lo ha fatto con la semplicità del lavoro e la serietà dell'impegno. Un patrimonio lasciato ora al suo successore a cui ha indirettamente augurato di essere un po' meno solo nel cammino che lo attende. Ultima puntura di spillo in coda a un addio già annunciato che forse - ha lasciato intendere Conte - si poteva evitare. Forse...