Italia, nuovi esami per Candreva: si spera nel recupero

Dopo il ko con l'Irlanda, l'Italia è tornata a lavorare a Montpellier. L'avvicinamento verso il match con la Spagna di lunedì ha un grosso punto interrogativo, quello di Antonio Candreva: in giornata il giocatore della Lazio è tornato in campo, correndo ma senza forzare. Poi ha sostenuto una nuova risonanza magnetica per valutare lo stato del risentimento all'adduttore accusato contro la Svezia. Sarà decisiva la giornata di venerdì per capire se potrà recuperare ed essere a disposizione di Conte dal primo minuto contro la Spagna: se tornerà a lavorare con il gruppo, sarà il segnale che sarà arruolabile per il match di Parigi. Diversamente, dovesse svolgere ancora un lavoro blando e differenziato, potrebbe al massimo subentrare a partita in corso.