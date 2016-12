Italia: Montolivo ancora ko, l'Europeo è un miraggio

30 maggio 2016

Non c'è pace per Riccardo Montolivo. Il centrocampista è praticamente fuori dall'Europeo per un nuovo problema al polpaccio rimediato nell'allenamento degli azzurri non impiegati nell'amichevole con la Scozia a Malta. Il capitano del Milan avrebbe avvertito una fitta al polpaccio (non quello già infortunato) durante gli allunghi che stava svolgendo insieme ai compagni. Una tegola per Conte che è uscito dallo stadio scuro in volto.