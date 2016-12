Italia, Henry attacca Pellè e Zaza: "Rigori peggiori della storia"

3 luglio 2016

Negli studi di Sky Sports UK, Henry non le manda di certo a dire. "Sappiamo tutti che la pressione in certe situazioni ti fa fare cose che normalmente non fai, ma gli errori di stasera sono tra i peggiori che abbia mai visto nella storia dei rigori - le parole dell'ex bomber -. Tanto credito ovviamente anche a Manuel Neuer che ha dimostrato ancora una volta di essere il migliore del mondo nel suo ruolo".



Sulla stessa lunghezza d'onda Alan Shearer, ex attaccante dell'Inghilterra. "La pressione di quei momenti è altissima, ma abbiamo assistito a dei pessimi rigori - ha attaccato -. Cosa pensavano di fare? Zaza ballava prima di calciare, mentre Pellè ha "minacciato" Neuer di fargli il pallonetto e poi ha calciato fuori. Davvero non so cosa dire".