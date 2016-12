Italia-Germania, Hansi Müller a 4-4-2: "Dico 50 e 50, gli azzurri ce li hanno di ferro!"

29 giugno 2016

"Della Germania mi piace il livello tecnico e creativo: ci sono ancora tanti campioni del mondo, mentre altri sono cresciuti: l'amalgama è ancora forte - ha detto ancora Müller in esclusiva - Pronostico? 50 e 50, sarà la forma fisica a spostare l'equilibrio. La Germania non ha mai perso finora, non ha mai subìto gol, ma so per certo che il rispetto che hanno per l'Italia è grande, a partire da Bierhoff fino a Loew. Non è possibile che prendano l'impegno sottogamba".